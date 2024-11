Arrestato “droghiere” a Menfi

Condividi

A Menfi i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 23 anni originario della Romania sorpreso in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 34 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, un grammo di eroina, materiale per il confezionamento della droga e oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il 23enne è stato ristretto ai domiciliari. Poi il Tribunale di Sciacca ha convalidato l’arresto e gli ha imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.