Arrestato dopo folle fuga da posto di controllo stradale

La Polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventenne in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Lui non ha obbedito all’alt ad un posto di controllo stradale in Corso Umberto I, e, con un’altra persona a bordo, è fuggito in contromano, a rischio degli altri mezzi in transito. La folle fuga, in tutta la città, si è arrestata lungo la strada statale 640, nei pressi della rotatoria che immette sulla A/19. A lui è sfuggito il controllo dell’auto e si è ribaltato. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare sicurezza. I due occupanti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Il conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione dell’automobile i poliziotti hanno sequestrato uno zaino contenente numerosi oggetti atti ad offendere e di effrazione.