Arrestato 36enne per atti sessuali con un minore: avrebbe attirato un 13enne in auto

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Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Messina, è stato arrestato dalla Polizia a Catania con l’accusa di atti sessuali con minorenne. Il 36enne è stato trasferito nel carcere di piazza Lanza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dai genitori di un ragazzo di 13 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane si trovava in piazza Abramo Lincoln quando sarebbe stato avvicinato dal 36enne. L’uomo avrebbe utilizzato un nome di fantasia e avrebbe iniziato a conversare con il ragazzino, parlando anche di calcio.

Dopo aver verificato che il tredicenne fosse da solo, il presunto aggressore lo avrebbe convinto a salire sulla propria automobile. La vettura si sarebbe quindi spostata verso la zona di Vulcania, dove, secondo l’accusa, il 36enne avrebbe costretto il minore a compiere atti sessuali.

La denuncia dei familiari ha consentito agli agenti del commissariato Borgo Ognina di avviare rapidamente gli accertamenti. Gli investigatori hanno acquisito e analizzato le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, riuscendo a individuare l’automobile utilizzata e successivamente a identificare il conducente.

Nel corso delle verifiche sarebbe emerso anche che l’uomo aveva già precedenti specifici per reati sessuali commessi ai danni di minori. Un elemento che, secondo la Procura di Catania, avrebbe rafforzato il quadro investigativo.

Gli inquirenti ritengono inoltre che il 36enne potesse essere alla ricerca di altre possibili vittime. Pochi giorni dopo l’episodio denunciato dalla famiglia del 13enne, infatti, l’uomo avrebbe tentato di avvicinare un altro minorenne, seguendo una modalità ritenuta simile a quella già ricostruita dagli investigatori.

In quest’ultimo caso, però, il ragazzo sarebbe riuscito ad allontanarsi prima che la situazione potesse degenerare e avrebbe raccontato tutto ai genitori. Anche questa famiglia si sarebbe quindi rivolta alle forze dell’ordine.