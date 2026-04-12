Arrestato 26enne con oltre un chilo di cocaina pura e 400 munizioni: sequestrati anche 8.500 euro

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Un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un giovane di 26 anni a Palma di Montechiaro, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga e munizioni.

Il ragazzo, Giovanni Brunetto, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e di detenzione illegale di munizionamento. Durante una perquisizione effettuata dagli agenti della Squadra mobile e del commissariato locale, sono stati rinvenuti circa 1,2 chilogrammi di cocaina purissima. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza, una volta immessa sul mercato e tagliata, avrebbe potuto generare guadagni superiori ai 200 mila euro.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre sequestrate 400 munizioni e una somma in contanti pari a circa 8.500 euro, ritenuta dagli inquirenti compatibile con i proventi dell’attività di spaccio.

Al termine delle procedure di rito, il giovane è stato trasferito presso il Carcere Pasquale Di Lorenzo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite sul territorio.