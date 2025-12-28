Arrestato 25enne agrigentino: fine alla scia di furti, rapine e truffe che aveva creato allarme sociale

Condividi

Visualizzazioni 150

Si è conclusa con un arresto una delicata operazione di polizia che da giorni teneva impegnati gli uomini della Questura di Agrigento. Un 25enne agrigentino, ritenuto responsabile di numerosi furti, rapine, scippi e truffe, è stato catturato nelle campagne in prossimità di San Leone mentre stava tentando di fuggire.

A fermarlo sono stati gli agenti delle Volanti di Agrigento, del Commissariato di Porto Empedocle e della Squadra Mobile, al termine di una serrata attività investigativa condotta con metodi tradizionali, sul territorio, che ha permesso di braccare il giovane e porre fine a una serie di episodi criminosi che avevano generato forte preoccupazione tra i cittadini.

Nelle ultime settimane il 25enne avrebbe messo a segno diversi colpi. Tra questi, una truffa ai danni di un’anziana e una tentata truffa nei confronti di un tassista e della madre. A seguire, una serie di furti, l’ultimo dei quali risale a pochi giorni fa, quando è stata presa di mira una pasticceria di Porto Empedocle, dalla quale sarebbero stati sottratti circa 2.000 euro.

Particolarmente allarmanti anche le rapine e gli scippi commessi nell’ultima settimana lungo viale della Vittoria, ai danni di alcune donne. Secondo gli investigatori, tutti gli episodi sarebbero riconducibili allo stesso soggetto.

Con l’arresto del giovane, l’intera vicenda passa ora al vaglio della Procura della Repubblica di Agrigento, che dovrà fare piena luce sulle responsabilità e sui singoli episodi contestati. Un’operazione che restituisce un segnale di sicurezza e di presenza dello Stato sul territorio.