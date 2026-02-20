Arrestato 19enne per maltrattamenti e lesioni ai genitori a Porto Empedocle

Un ragazzo di 19 anni di Porto Empedocle è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, su disposizione del Tribunale di Agrigento. Secondo la Procura, il giovane avrebbe più volte aggredito i genitori, picchiandoli e rinchiudendoli in una stanza per impedire loro di uscire. Alcuni episodi risalgono a quando il ragazzo era ancora minorenne, motivo per cui era stato collocato in comunità. Più recentemente, il 19enne avrebbe schiaffeggiato il padre e colpito la madre con un pugno. I genitori, ormai esausti, lo hanno denunciato.
