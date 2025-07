Arrestati i titolari dell’Azienda Traina a Cammarata

Condividi

La Polizia di Enna ha arrestato ai domiciliari due imprenditori di Cammarata. Si tratta di Giuliano Traina e il padre Calogero. Gestiscono un’azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti anche nell’Ennese e, in particolare, a Valguarnera. Giuliano Traina, già presidente della squadra di calcio Kamarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata e lo scorso aprile è stato eletto consigliere provinciale nella lista “Uniti per la città”, legata al deputato regionale Roberto Di Mauro.