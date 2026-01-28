Arrestati due trafficanti e carcerieri di migranti

Condividi

Visualizzazioni 123

Anche la Squadra Mobile di Agrigento ha partecipato alle indagini e all’arresto a Imperia e a Milano di due stranieri, un senegalese e un egiziano, sbarcati a Lampedusa il 25 agosto del 2022. Sono indagati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carattere transnazionale e sequestro di persona a scopo d’estorsione. Anche in base alle testimonianze degli altri naviganti, è emerso che i due avrebbero gestito la traversata, e uno dei due sarebbe stato un carceriere in un campo di detenzione in Libia a Zuwara, autore di gravi violenze fisiche e psicologiche a danno dei migranti detenuti per estorcere denaro alle loro famiglie prima del viaggio. Un terzo indagato è tuttora ricercato in ambito internazionale.