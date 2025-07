Arnone assolto dall’imputazione di calunnia

Condividi

Il Tribunale di Catania, come proposto dalla Procura, ha assolto l’ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, difeso dagli avvocati Fabio Sardo e Daniela Principato, dall’imputazione di calunnia. Arnone è stato giudicato, e assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, perché nel 2018 avrebbe incolpato falsamente del reato di abuso d’ufficio i magistrati Lia Sava, Gabriele Paci, Maria Carolina De Pasquale e Matteo Campagnaro. Arnone commenta: “Si tratta della seconda assoluzione in due giorni consecutivi. Ed in tutti e due i casi con richieste conformi del Pubblio ministero. Nel ringraziare i miei avvocati, ricordo all’opinione pubblica che ho ampiamente superato le 50 assoluzioni in 10 anni.”