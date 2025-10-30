Armi e droga, condannato empedoclino

Condividi

A conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione Samuel Pio Donzì, 26 anni, di Porto Empedocle, arrestato dalla Polizia il 25 luglio del 2024. Lui è stato perquisito a margine di una lite insorta in un bar. E a casa sua è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta calibro 22 con caricatore e 34 proiettili, poi 28 grammi di marijuana, 3,40 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione. Lui ha tentato di sbarazzarsi della marijuana in un involucro lanciandolo da una terrazza, e nascondendo la cocaina e il bilancino in un incavo in un muro.