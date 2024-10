Armi e droga: arresto a Licata

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato in flagranza di reato un licatese di 51 anni per detenzione di droga a fine di spaccio, e detenzione di arma clandestina e munizioni. In contrada Agrabona i militari, indotti da sospetti investigativi, hanno perquisito un ovile del 51enne e hanno rivenuto oltre 1 chilo di marijuana divisa in 5 buste di cellophane, 1 fucile calibro 12 a canne mozze e quasi 100 cartucce di diverso calibro, alcune delle quali caricate a pallettoni. Il tutto è stato sequestrato e destinato agli accertamenti secondo prassi. L’uomo è stato trasferito nel carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento.