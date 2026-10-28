Aree di recupero, gli architetti di Agrigento chiedono alla Regione di rivedere le disposizioni della Soprintendenza

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Pratiche bloccate o rallentate, istruttorie che arriverebbero fino a dodici mesi e carenza di personale tecnico. L’Ordine degli architetti di Agrigento ha scritto agli enti regionali competenti chiedendo il riesame di una disposizione di servizio emanata dalla Soprintendenza nel settembre scorso sulle aree di recupero individuate dal Piano paesaggistico provinciale.

La segnalazione nasce dalle difficoltà riscontrate dai professionisti nella gestione delle pratiche relative agli immobili ricadenti in queste aree. Secondo l’Ordine, occorre fare chiarezza sull’applicazione delle norme, garantire interpretazioni uniformi e accelerare le procedure, anche attraverso il potenziamento degli organici tecnici della Soprintendenza.

Tra i punti contestati figura proprio la disposizione di servizio di settembre, della quale l’Ordine riferisce di aver avuto notizia per vie informali. Nonostante la successiva richiesta di una copia ufficiale, non sarebbe arrivato un riscontro adeguato. Nel frattempo, il provvedimento avrebbe già determinato difficoltà applicative in alcune pratiche attualmente in istruttoria.

Gli architetti chiedono quindi il riesame della disposizione, l’emanazione di indirizzi interpretativi validi a livello regionale, la convocazione di un tavolo di confronto con gli Ordini professionali e il coinvolgimento dei Comuni nell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico. Proposta anche un’integrazione delle relative norme di attuazione per definire con maggiore precisione i criteri di valutazione degli interventi.

La posizione dell’Ordine è chiara: la presenza di un immobile in un’area di recupero non dovrebbe tradursi automaticamente in un ostacolo al rilascio dei pareri previsti dalla normativa. Ogni intervento, sostengono i professionisti, deve essere valutato singolarmente, verificandone la compatibilità con i valori paesaggistici tutelati e con gli obiettivi di riqualificazione del territorio.

«Tutelare non vuol dire sempre bloccare, ma vuol dire anche valorizzare, riqualificare e rigenerare un territorio», sottolinea l’Ordine, ribadendo la necessità di conciliare la salvaguardia del paesaggio con procedure più chiare e tempi certi per cittadini e professionisti.

Nella nota, infine, gli architetti rivolgono gli auguri di buon lavoro al nuovo soprintendente di Agrigento, l’architetto Emanuele Turco, auspicando l’avvio di un confronto istituzionale improntato alla collaborazione e al dialogo costruttivo.