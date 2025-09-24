“Architettura, linguaggio universale di confronto tra i popoli: I luoghi di culto nel Mediterraneo”. Gli architetti a confronto per Agrigento Capitale della Cultura

Si terrà sabato prossimo, alle 10:30, nella sede di via Gaglio dell’Ordine degli architetti di Agrigento, la conferenza stampa di presentazione del convegno “Architettura, linguaggio universale di confronto tra i popoli: I luoghi di culto nel Mediterraneo”, organizzato dall’Ordine di Agrigento, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli Architetti e con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di celebrare i valori dell’Architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli.
Nel corso della conferenza stampa sarà reso noto il programma dell’evento, che si terrà venerdì 10 ottobre prossimo al teatro Pirandello, al quale parteciperanno anche architetti di chiara fama internazionale.
Durante il convegno, infine, è prevista la cerimonia conclusiva del Premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, bandito dall’Ordine degli architetti di Agrigento.