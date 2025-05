Architetti, approvato il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio preventivo 2025. Attribuite le deleghe ai consiglieri neoeletti

Condividi

A meno di quindici giorni dall’insediamento del Consiglio dell’Ordine neo-eletto per il mandato 2025-2029, gli architetti, nel corso di un’apposita assemblea, hanno approvato il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio preventivo 2025.

Nel corso dell’assemblea annuale, dopo l’apertura del presidente Rino La Mendola, sono intervenuti i tesorieri del Consiglio uscente (Salvatore Porretta) e del Consiglio neoeletto (Angela Muratore), i quali hanno descritto il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio preventivo 2025, anno in cui si terrà ad Agrigento (il 9 e 10 ottobre prossimo) la Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti di Italia per celebrare l’anno in cui la Città dei templi è stata nominata “Capitale della Cultura”.

In particolare, dopo la descrizione delle tante iniziative portate avanti nel 2024, a fronte di un oculato pareggio di bilancio, è stato descritto un ambizioso programma delle attività da svolgere nel corso del 2025, come interessanti convegni su temi professionali, manifestazioni culturali e il premio biennale di Architettura “Matita d’oro del Mediterraneo” che, a ottobre prossimo, richiamerà ad Agrigento architetti di chiara fama che hanno progettato luoghi di culto, realizzati nei 24 Paesi del bacino del Mediterraneo. Un premio regolamentato da un bando che sarà presto pubblicato e presentato dall’Ordine agli organi di informazione, nel corso di un’apposita conferenza stampa.

“Continueremo – assicura La Mendola – a stimolare le istituzioni competenti e i parlamentari agrigentini affinché venga concretamente realizzato l’aeroporto Valle dei Templi, infrastruttura importante per capitalizzare le eccellenti risorse culturali, ambientali e paesaggistiche della nostra terra, e affinché venga realizzata la Gela-Castelvetrano, arteria fondamentale per chiudere l’anello autostradale siciliano, a servizio del territorio della provincia di Agrigento”.

L’esito elettorale, che ha fatto registrare consensi alla lista del presidente La Mendola, addirittura superiori al 92 per cento e l’approvazione del bilancio all’unanimità, segna una notevole coesione della categoria degli architetti che si proietta così, nel mandato 2025-2029, con forza e determinazione con l’obiettivo di raggiungere obiettivi condivisi.

Dopo l’assemblea ha avuto luogo la prima seduta dell’Ordine, in occasione della quale, ai consiglieri eletti sono stati assegnati i seguenti dipartimenti: Lavori pubblici, Alfonso Cimino (vicepresidente del Consiglio); Formazione professionale e interni, Giuseppe Mazzotta (segretario); Riforme e politiche per la professione, Angela Muratore (tesoriere); Semplificazione, Giuseppe Antona; Lavoro e nuovi mercati, Baldo Benigno: Lavori, ambiente e sostenibilità, Giusi Catalano; Politiche urbane e territoriali, Maria Antonietta Diliberto; Giovani e pari opportunità, Melinda Drago; Università e Fondazione Architetti nel Mediterraneo, Piero Fiaccabrino; Esteri, Luisanna Gulino; Cultura architettonica, Alfredo Pinelli; Beni culturali, Patrizia Russotto; Protezione civile, Giuseppe Vita; Enti locali, Raimondo Zambuto.