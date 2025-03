Aragona, scritte d’amore su un muro per droga e alcool. Grido d’allarme del consigliere comunale Raimondo Chiara

Condividi

Ad Aragona, all’interno della nuova area fitness, sono state rinvenuta delle scritte su un muro dove si leggono a chiare lettere le scritte crack e bottiglia accompagnati da due cuori. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comune di Forza Italia, Raimondo Chiara che si è detto enormemente preoccupato. “Oltre al degrado – dice Chiara – come genitore sono molto preoccupato perché, purtroppo, fenomeni come il consumo delle droghe e di alcool tra i giovani non sono da sottovalutare. Invito i genitori a vigilare sui propri figli e come consigliere comunale e tramite la mia associazione mi sto adoperando affinché tramite alcuni progetti si possa parlare di prevenzione a scuola. Bisogna intervenire immediatamente, senza perdere tempo. Ai genitori dico anche di rivolgersi alle associazioni adibite nel caso scoprano che i propri figli fanno uso di droghe e alcool”.