Aragona, revocati i divieti di utilizzo dell’acqua

Condividi

Visualizzazioni 74

A seguito di quanto emerso dalle analisi aggiornate da parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, ha revocato le precedenti ordinanze che prima hanno vietato il consumo umano dell’acqua e poi anche per fini igienici. E ciò perché i sanitari preposti hanno riscontrato parametri non conformi nell’acqua all’uscita dal serbatoio comunale di Aragona per eccessiva presenza di coliformi. Le cosiddette unità formanti colonia, che è il metro di misura della presenza di tali batteri, sono state 65 su 100 ml di liquido.