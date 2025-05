Aragona, la Confasi ha donato un defibrillatore

Condividi

Visualizzazioni 255

La Confasi Sicilia ha consegnato un defibrillatore semiautomatico all’Associazione Dilettantistica Atletico Maccalube di Aragona, essenziale per garantire la sicurezza durante le attività sportive. La cerimonia di consegna si è svolta in presenza del Presidente dell’Associazione sportiva aragonese, Raimondo Calleia, dell’allenatore Antonino Zammuto, del Presidente Regionale della Confasi Sicilia, Davide Lercara, e del responsabile della sede sindacale locale, Biagio Bellanca. Lercara, a cui l’Associazione aragonese ha espresso gratitudine, afferma: “La Confasi Sicilia prosegue in questo suo

impegno sociale, volto a fornire strumenti che sono importanti e utili per garantire un piano di cardio protezione per coloro che praticano sana attività sportiva”.