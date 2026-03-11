Aragona, irregolare gestione rifiuti, un denunciato

I Carabinieri della stazione di Aragona e del Centro anticrimine natura, in collaborazione con l’Arpa protezione ambiente e i Vigili del fuoco, hanno denunciato l’amministratore di una società operante nel settore dei rifiuti nel territorio di Aragona. Gli si contestano violazioni delle normative ambientali, di prevenzione incendi e la mancanza di autorizzazioni a svolgere attività di gestione dei rifiuti, emerse nel corso di una ispezione.
