Aragona, i Carabinieri arrestano un falso carabiniere truffatore

Condividi

Visualizzazioni 176

Ad Aragona sventata una truffa a danno di una donna. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un falso carabiniere.

Ad Aragona una donna ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere: “Suo figlio ha provocato un grave incidente stradale. E’ coinvolta una donna incinta. Bisogna pagare per evitare guai giudiziari”. Ebbene lei ha risposto “Sì, ok”, poi ha subito telefonato ai Carabinieri della locale Stazione, che, in collaborazione con i colleghi di Comitini e Sant’Angelo Muxaro, si sono appostati nei pressi della sua abitazione. Quando è sopraggiunto il truffatore per ottenere la consegna pattuita di denaro e oggetti preziosi, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito in carcere ad Agrigento.

Si tratta di un catanese di 41 anni, adesso in attesa del giudizio direttissimo. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ribadisce: “L’episodio conferma, ancora una volta, quanto sia fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine in presenza di richieste sospette, soprattutto quando sono prospettate situazioni di forte urgenza emotiva, spesso utilizzate dai truffatori per colpire persone vulnerabili. L’Arma rinnova l’invito alla cittadinanza a diffidare di chiunque, anche qualificandosi falsamente come appartenente alle forze di polizia o ad altre istituzioni, chieda denaro o preziosi con il pretesto di incidenti, arresti o altre vicende giudiziarie, e a contattare senza esitazione il numero unico di emergenza: il 112”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)