Aragona, denunciato bruciatore di rifiuti speciali

I Carabinieri della stazione di Aragona hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un aragonese di 51 anni, per il reato di combustione illecita di rifiuti. I militari si sono accorti di una densa colonna di fumo lungo la strada statale 189 in direzione Aragona in prossimità di un’abitazione privata. Si sono recati sul posto e hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti speciali, tra cui elettrodomestici, materiale plastico, materassi e carcasse di mobili, sprigionando fumi potenzialmente nocivi per la salute pubblica e l’ambiente circostante.