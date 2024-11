Aragona, cittadinanza onoraria a don Angelo Chillura

Condividi

Il Consiglio Comunale di Aragona ha deliberato il conferimento della Cittadinanza onoraria al sacerdote don Angelo Chillura. E nella motivazione si legge: “Per aver contribuito con la sua infaticabile attività, iniziata ad Aragona nell’ottobre 2016, a valorizzare il patrimonio artistico del Comune di Aragona promuovendo, oltre al proficuo quotidiano impegno pastorale, diverse iniziative, contribuendo alla crescita culturale di questa Cittadina, facendo scoprire opere ai più sconosciuti e dando sollievo attraverso l’opera pastorale ad ogni singolo cittadino di questa comunità”. Tra le molteplici iniziative poste in essere da don Angelo Chillura vi sono l’inaugurazione del museo della Chiesa Madre e della Cripta del Rosario e la digitalizzazione dei registri dell’archivio storico della Chiesa Madre. E, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, il restauro di due chiese del centro storico: la Chiesa del Carmine (che sarà inaugurata il prossimo 24 novembre, in presenza del vescovo Alessandro Damiano) e la Chiesa della Mercede.