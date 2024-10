Aragona, acqua inquinata, vietato anche lavarsi

Condividi

Ad Aragona, a seguito di quanto riscontrato dall’Azienda sanitaria, il sindaco Giuseppe Pendolino ha vietato l’uso dell’acqua non solo per consumo umano ma anche per l’igiene personale. E ciò perché dalle analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato all’uscita del serbatoio di Aragona, i parametri risultano non conformi per presenza di coliformi. Più in particolare, le cosiddette unità formanti colonia, che è il metro di misura della presenza di tali batteri, è di 65 su 100 ml di liquido.