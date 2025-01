Approvazione del progetto per la Realizzazione Asilo Peruzzo

Condividi

Visualizzazioni 69

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo “Demolizione e ricostruzione Asilo nido Malaguzzi” Villaggio Peruzzo, per un importo di € 1.080.000,000

Approvato il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione dell’Asilo Nido Malaguzzi nel quartiere Villaggio Peruzzo. L’intervento, dal valore complessivo di € 1.080.000,00, rappresenta un passo significativo per il recupero di un immobile chiuso e abbandonato dal 2019.

Il progetto, approvato in linea tecnica dal RUP Ing. Gerlando Trupia e in linea amministrativa dall’Amministrazione Miccichè a fine dicembre 2024, è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del Nuovo Piano per asili nido, scuole dell’infanzia e servizi per la prima infanzia (M4C1I1.1).

“L’obiettivo è restituire centralità a un edificio che rappresenta un punto di riferimento per il quartiere,” afferma l’Assessore Principato, che ha più volte espresso il desiderio di vedere nuovamente operativo questo spazio dedicato ai più piccoli.

Dettagli del progetto

Il nuovo edificio sarà realizzato secondo i principi della bioarchitettura, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. L’obiettivo è creare un luogo stimolante, inclusivo e sereno, in cui architettura e pedagogia si integrino per favorire la crescita e l’integrazione sociale. L’intervento mira inoltre a migliorare la qualità della vita del territorio, conferendogli prestigio e rafforzando il supporto alle famiglie.

“Già i rendering del progetto danno un’idea chiara dell’innovazione e della qualità che caratterizzeranno il nuovo edificio,” aggiunge l’Assessore. “Linee moderne, spazi ampi e luminosi e materiali ecosostenibili saranno gli elementi distintivi di questa struttura.”

Tempistiche e affidamento lavori

I lavori, già affidati tramite Invitalia, prevedono l’inizio imminente del cantiere. Tutte le autorizzazioni necessarie sono state regolarmente ottenute. Le tempistiche sono fissate come segue:

• Completamento lavori: 31 marzo 2026

• Collaudo finale: 30 giugno 2026

“Siamo entusiasti del risultato raggiunto,” conclude l’Assessore Principato, “e certi che il progetto avrà un impatto significativo sul territorio, riportando l’Asilo Nido Malaguzzi al centro della comunità.”