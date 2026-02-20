Apprensione per una fuga di gas a Racalmuto, in via Falcone e Borsellino, sprigionatasi da una condotta che è stata danneggiata durante lavori di riparazione per una perdita idrica. Subito è stato lanciato l’allarme. I vigili urbani hanno chiuso la strada al transito in attesa dell’intervento dei tecnici di Italgas. Nessun danno è stato segnalato. Il sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, è intervenuto sul posto rassicurando i cittadini sulla conclusione dei lavori in modo risolutivo.
