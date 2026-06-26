“Appalto Mosella”: accertamenti tecnici su telefoni, computer e supporti informatici

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La Procura di Agrigento avvierà lunedì gli accertamenti tecnici su telefoni, computer e supporti informatici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta sull’appalto da 3,2 milioni di euro per la manutenzione della strada Mosella. I periti forensi analizzeranno il materiale acquisito durante le perquisizioni. I difensori hanno facoltà di nominare consulenti di parte. L’indagine coinvolge una quindicina di persone tra funzionari comunali e imprenditori, inquisiti a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta, truffa e intestazione fittizia di beni.

Secondo la Procura, sarebbero stati gonfiati i conteggi di alcune lavorazioni per oltre 400 mila euro al fine di ottenere pagamenti indebiti, mentre un tecnico avrebbe ritardato gli atti necessari all’esecuzione dell’opera per costringere l’impresa aggiudicataria ad affidare una consulenza da 100 mila euro al proprio cognato.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)