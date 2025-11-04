Appalti truccati in Sicilia: per la Procura di Palermo Totò Cuffaro è a capo di un’associazione a delinquere

Condividi

Visualizzazioni 96

L’ex presidente della Regione tra i 18 indagati. Nell’inchiesta anche l’onorevole Saverio Romano. Al centro, presunti affari nella sanità pubblica e nelle nomine regionali.

La Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto l’applicazione di misure cautelari per diciotto persone, tra cui l’ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore “Totò” Cuffaro, e l’onorevole Saverio Romano.

L’inchiesta, condotta dal pool anticorruzione e coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, ipotizza un sistema di appalti truccati e interferenze politiche nelle procedure amministrative legate alla sanità regionale.

Secondo quanto emerge dagli atti, la Procura contesta agli indagati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. In particolare, Cuffaro sarebbe indicato dagli inquirenti come “il vertice di un’associazione criminale” che avrebbe operato per condizionare nomine, gare d’appalto e incarichi pubblici in diversi settori della pubblica amministrazione siciliana.

L’organizzazione, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agito come un “comitato d’affari occulto”, in grado di orientare decisioni politiche e amministrative a vantaggio di una rete di imprese e referenti politici di fiducia. Le indagini, ancora in corso, riguardano in particolare la gestione di appalti sanitari e forniture ospedaliere, nonché le nomine ai vertici di enti e aziende regionali.

L’ex governatore, già condannato in passato per favoreggiamento a Cosa nostra e poi tornato alla vita pubblica come segretario della Democrazia Cristiana Nuova, ha dichiarato di essere «sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura». Anche l’onorevole Romano ha respinto le accuse, parlando di “un attacco politico privo di fondamento”.

La richiesta di misura cautelare sarà ora valutata dal Giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se disporre gli arresti domiciliari o rigettare l’istanza.

L’inchiesta — una delle più ampie degli ultimi anni nel capoluogo siciliano — si inserisce in un quadro di indagini sulla trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione regionale.