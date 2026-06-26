Appalti Sommatino: iniziati gli interrogatori preventivi

Sono iniziati gli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta su un presunto sistema di tangenti per pilotare gli appalti pubblici nel Comune di Sommatino. Sono otto gli indagati per i quali la Procura ha proposto misure cautelari: cinque ai domiciliari e tre in carcere. Tra gli indagati vi è l’imprenditore favarese Diego “Dino” Caramazza, per il quale è stata proposta la custodia in carcere: avrebbe pagato tangente da 45 mila euro in cambio dell’affidamento dei lavori di Villa Garibaldi, della successiva variante e della promessa di ottenere anche l’appalto del cimitero comunale. Secondo gli inquirenti, il presunto accordo avrebbe coinvolto l’ex sindaco Totò Letizia, il dirigente comunale Roberto Alotta e il Rup Calogero Vendra, con gli appalti che sarebbero stati artificiosamente frazionati per agevolare gli affidamenti diretti.
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