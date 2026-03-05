Appalti e presunti favori familiari a Lampedusa, venti rinviati a giudizio: processo al via il 13 maggio

Condividi

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio per venti persone coinvolte in una vasta inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di appalti pubblici a Lampedusa. In origine gli indagati erano ventuno, ma uno degli imputati è deceduto prima dell’udienza preliminare.

Tra gli imputati figurano ex amministratori locali, funzionari comunali e imprenditori. Il processo inizierà il 13 maggio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento.

Al centro dell’indagine, che riguarda fatti avvenuti tra il 2019 e il 2021, vi è in particolare l’appalto relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria dell’isola. Secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Agrigento, sarebbe stato messo in piedi un sistema finalizzato a condizionare la gestione dei lavori pubblici.

Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di un’associazione a delinquere orientata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. In base alle accuse, alcuni ex amministratori locali avrebbero esercitato pressioni sull’azienda vincitrice dell’appalto affinché accettasse determinate modalità operative, tra cui il subappalto di parte dei lavori a imprese locali riconducibili ad amici e parenti.

Tra le aziende che avrebbero beneficiato dei lavori figurerebbero anche imprese legate a familiari dell’ex sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. In particolare, secondo gli inquirenti, tra i soggetti coinvolti ci sarebbero il fratello, alcuni nipoti e altri parenti dell’ex primo cittadino.

Agli ex amministratori pubblici viene contestato anche il reato di peculato. La Procura sostiene che sarebbero stati utilizzati fondi pubblici destinati all’impresa che si era aggiudicata regolarmente l’appalto per pagare lavori affidati in maniera indebita a ditte locali.

Nel procedimento risultano imputati, tra gli altri, lo stesso Salvatore Martello, insieme a Manlio Maraventano, Giuseppe Di Malta e Massimo Campione, oltre a diversi imprenditori e membri di alcune famiglie locali.

Sarà ora il processo a stabilire eventuali responsabilità degli imputati e a chiarire se il sistema ipotizzato dagli inquirenti abbia effettivamente condizionato la gestione degli appalti pubblici sull’isola.