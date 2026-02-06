Appalti e presunte tangenti, il Riesame respinge l’appello della Procura: Cuffaro resta ai domiciliari, no a misura cautelare per Pace

Condividi

Visualizzazioni 110

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l’appello presentato dalla Procura, che chiedeva un aggravamento delle misure cautelari nei confronti di Salvatore “Totò” Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana, già agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta su appalti, nomine e presunti episodi corruttivi.

I giudici hanno confermato integralmente l’ordinanza del gip Carmen Salustro, rigettando le richieste dei pubblici ministeri che miravano a far riconoscere, in sede cautelare, ulteriori ipotesi di corruzione e il reato di associazione a delinquere, ritenuto però inammissibile.

Cuffaro, dunque, resta ai domiciliari per le ipotesi già contestate di corruzione, falso e turbativa d’asta, senza che venga ampliato il perimetro accusatorio in questa fase dell’indagine. Il Tribunale ha accolto le tesi difensive degli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto.

Al centro del ricorso della Procura vi era anche un presunto episodio corruttivo che coinvolgerebbe, oltre a Cuffaro, il deputato regionale della Dc Carmelo Pace, l’imprenditore favarese Alessandro Vetro e il direttore del Consorzio di bonifica Giovanni Tomasino.

Secondo l’accusa, Pace avrebbe fatto da tramite consegnando a Tomasino 25 mila euro in contanti, somma che Cuffaro avrebbe ricevuto dall’imprenditore Vetro per favorirlo nell’assegnazione di gare pubbliche. Anche su questo punto, però, il Riesame ha detto no: nessuna misura cautelare è stata disposta nei confronti degli altri indagati, che restano a piede libero.

Durante gli interrogatori preventivi, Pace e Vetro avevano respinto le accuse, fornendo chiarimenti ritenuti rilevanti dai giudici.

Il Tribunale ha inoltre rigettato: la richiesta di sequestro preventivo dei 25 mila euro la riqualificazione della cosiddetta vicenda Dussmann, relativa all’appalto dei servizi dell’Asp di Siracusa

Quest’ultima resta qualificata come traffico di influenze illecite e non come corruzione, confermando l’impostazione già adottata dal gip.

Il quadro accusatorio, tuttavia, resta per ora quello delineato dal giudice per le indagini preliminari, senza ulteriori aggravamenti.