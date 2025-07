“Appalti e mazzette”, perquisito l’Ufficio Tecnico del Comune di Licata

Condividi

Dopo una prima perquisizione a meta maggio quando sono state eseguite le prime misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento su presunti appalti pilotati, adesso i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno effettuato una seconda perquisizione al Comune di Licata. In particolare hanno “visitato” l’Ufficio tecnico comunale in via Giarretta. Sono stati acquisiti atti che saranno vagliati dalla Procura. Lo stesso Ufficio è stato diretto, fino alla revoca dell’incarico, da Sebastiano Alesci, 67 anni, indagato e attualmente ristretto ai domiciliari.