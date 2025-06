“Appalti e mazzette”: gli atti da Agrigento a Palermo

Condividi

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta “Appalti e mazzette”, ritenendo competente territorialmente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Pertanto gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Agrigento affinchè siano poi a loro volta trasferiti a Palermo. Il Gip di Palermo entro venti giorni dalla ricezione degli atti dovrà adottare nuove misure, sia cautelari che patrimoniali, già adottate dalla Procura di Agrigento. Più semplicemente, il giudice di Palermo rivaluterà i singoli casi e deciderà se confermare le misure già adottate dal Tribunale di Agrigento oppure no e procedere diversamente.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)