Anziano muore in ospedale dopo una lite con un altro paziente: aperta un’inchiesta

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La Procura di Palermo ha avviato un’indagine sulla morte di un uomo di 86 anni deceduto nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del Policlinico del capoluogo siciliano. Il fascicolo è stato aperto, al momento contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, due giorni prima del decesso l’anziano sarebbe rimasto coinvolto in un acceso alterco con un altro degente ricoverato nella stessa stanza. Per motivi ancora in fase di accertamento, la discussione sarebbe sfociata in un’aggressione durante la quale l’86enne sarebbe stato colpito al volto con un bicchiere.

L’uomo avrebbe riportato ferite significative al viso e sarebbe stato immediatamente assistito dal personale sanitario. Nonostante le cure ricevute, il suo quadro clinico si sarebbe progressivamente aggravato fino al sopraggiungere di un arresto cardiaco che ne ha causato la morte circa 48 ore dopo l’episodio.

I familiari della vittima hanno presentato un esposto per chiedere che venga fatta piena chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso del loro congiunto. Nel frattempo i carabinieri hanno acquisito la documentazione sanitaria e stanno raccogliendo le testimonianze dei pazienti e degli operatori presenti nel reparto al momento dei fatti.

Gli investigatori sono ora impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a verificare se le lesioni riportate durante la lite abbiano avuto un ruolo determinante nella morte dell’anziano.