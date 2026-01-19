Anziano investito ad Agrigento trasferito al Sant’Elia

E’ stato trasferito all’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta l’anziano che giovedì scorso è stato investito ad Agrigento in piazza Vittorio Emanuele. Lui, 79 anni, è stato intento ad attraversare la strada con sua moglie quando un’automobilista lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico. La donna al volante, di 40 anni, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per lesioni personali colpose. Ad occuparsi dei rilievi investigativi sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.
Notizie correlate
-
Prima vittoria dell’anno al Palamoncada per la Fortitudo; schiacciate il punteggio di 101 a 77Condividi Visualizzazioni 154 Una Fortitudo cinica e precisa che non molla mai ed è su ogni...
-
Lampedusa, approdati autonomamente 165 migrantiCondividi Visualizzazioni 177 Alle prime ore del mattino di domenica a Lampedusa sono approdati 165 migranti,...
-
Raffadali, arrestata molestatriceCondividi Visualizzazioni 160 A Raffadali i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una donna di 73...