Anziano investito ad Agrigento trasferito al Sant’Elia

Condividi

Visualizzazioni 164

E’ stato trasferito all’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta l’anziano che giovedì scorso è stato investito ad Agrigento in piazza Vittorio Emanuele. Lui, 79 anni, è stato intento ad attraversare la strada con sua moglie quando un’automobilista lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico. La donna al volante, di 40 anni, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per lesioni personali colpose. Ad occuparsi dei rilievi investigativi sono stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.