Anziano di 87 anni investito e ucciso

Condividi

Visualizzazioni 104

A Palermo la scorsa notte un anziano di 87 anni, Teodoro Badami, è stato investito e ucciso davanti all’ospedale Buccheri La Ferla, nella zona dell’attraversamento pedonale. A investirlo è stata un’automobile Bmw guidata da un uomo di 29 anni, che ha prestato soccorso e ha telefonato al 118. Badami è stato trasportato all’ospedale Civico dove è morto per i traumi subiti. L’automobilista è stato condotto all’ospedale Villa Sofia per eseguire i test antidroga e alcolemico, entrambi negativi. E’ indagato per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia municipale.