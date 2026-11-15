Anziano di 85 anni aggredito e rapinato a Villa Bonfiglio: indagata una coppia

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Strattonato, picchiato e derubato del portafoglio contenente 300 euro e documenti personali. Vittima della violenta aggressione un pensionato di 85 anni, finito in ospedale con lesioni giudicate guaribili in circa venti giorni. Per la rapina, avvenuta a Villa Bonfiglio, ad Agrigento, la Procura ha individuato due presunti responsabili.

Si tratta di un uomo di 32 anni, originario di Sciacca, e di una donna di 23 anni, residente a Canicattì, raggiunti dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

I fatti risalgono al novembre di tre anni fa. Secondo l’ipotesi accusatoria, i due avrebbero preso di mira l’anziano mentre si trovava all’interno della villa comunale, aggredendolo e strappandogli il portafoglio con all’interno 300 euro e i documenti.

Le conseguenze dell’aggressione furono pesanti: il pensionato dovette ricorrere alle cure ospedaliere, riportando traumi con una prognosi di circa venti giorni.