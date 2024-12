Anziani legati nelle sedie a rotelle in una casa di riposo, 9 arresti a Caltanissetta per maltrattamenti

Condividi

Visualizzazioni 113

I Carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato 9 indagati (6 in carcere e 3 ai domiciliari) per reati commessi a danno di anziani ospiti in una struttura socio-assistenziale. Si tratta di operatori socio-sanitari e gestori della struttura incorsi nelle ipotesi di reato di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Gli ospiti più fragili sarebbero stati immobilizzati a letto con mezzi di contenimento o legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento. E’ stato sequestrato l’immobile che ospita la struttura, affidata ad un amministratore giudiziario per consentire agli utenti più adeguate e migliori condizioni di assistenza all’interno della residenza.