Anziani in condizioni degradanti nelle case di riposo: la Procura chiede tre arresti domiciliari

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Un’inchiesta della Procura di Caltanissetta fa luce su presunti gravi maltrattamenti e carenze assistenziali all’interno di tre case di riposo. I magistrati hanno chiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di undici persone: tre richieste di arresti domiciliari e otto di obbligo di dimora.

L’indagine, condotta dai carabinieri e avviata nel giugno 2025, ha interessato i responsabili delle strutture, alcuni operatori e i referenti della società incaricata di fornire i servizi di assistenza agli anziani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli ospiti delle residenze avrebbero vissuto in ambienti caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie. In diversi casi, inoltre, persone affette da patologie importanti o da serie fratture sarebbero rimaste senza le necessarie cure per giorni.

Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti figura anche la morte di un’anziana ospite. La donna, dopo aver accusato un malore che sarebbe stato provocato dall’eccessivo caldo nella stanza in cui alloggiava, è stata trasferita in ospedale, dove è successivamente deceduta.

Le indagini avrebbero inoltre accertato che alcuni addetti avrebbero svolto attività riservate al personale infermieristico senza possedere la prescritta abilitazione professionale.

Per i tre principali indagati, ritenuti referenti delle case di riposo e della società che gestiva l’assistenza, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Per gli altri otto coinvolti è stata invece richiesta la misura dell’obbligo di dimora.

L’ultima parola spetterà ora al giudice per le indagini preliminari che, dopo aver ascoltato gli indagati negli interrogatori preventivi, deciderà se accogliere o meno le richieste avanzate dalla Procura.