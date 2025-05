Anziana truffata a Ravanusa

Condividi

Truffa a danno di un’anziana di 75 anni a Ravanusa. Ha ricevuto una telefonata da parte di una persona che si è spacciata come suo nipote: “Tuo figlio è in caserma, dai Carabinieri. Ha combinato dei guai. Servono soldi per evitare l’arresto”. Lei, in preda al panico, ha arraffato tutti i gioielli in casa e 1000 euro in contanti. E quando al citofono si è presentato un inviato dal nipote, lei glieli ha consegnati. Poi ha telefonato al figlio. E ha compreso di essere stata ingannata. Troppo tardi.