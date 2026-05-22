Anziana scomparsa a Sciacca: ricerche in corso per Concetta Truglio, 80 anni

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La donna si sarebbe allontanata dalla sua abitazione di contrada Bellante questa mattina. Mobilitate forze dell’ordine e volontari della protezione civile STT. Appello ai cittadini: segnalazioni al 320 875 4741.

Sono in corso da alcune ore le ricerche di Concetta Truglio, 80 anni, residente in contrada Bellante, nella zona vicina al viadotto Cansalamone, a Sciacca. L’anziana si sarebbe allontanata dalla propria abitazione senza lasciare tracce, nonostante negli ultimi tempi non fosse solita uscire a causa di problemi di salute. La scomparsa è stata immediatamente segnalata ai carabinieri e alle altre forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di ricerca. Sul posto è impegnato anche il personale dell’associazione di protezione civile SST Sciacca, che sta collaborando nelle attività di perlustrazione del territorio. Le ricerche si stanno concentrando nell’area rurale attorno alla contrada Bellanca e nelle zone limitrofe al viadotto Cansalamone, delle località Foggia e Carbone, con l’obiettivo di ricostruire gli spostamenti dell’anziana nelle prime ore della mattinata. Le autorità rivolgono un appello alla cittadinanza: chiunque abbia visto Concetta Truglio o disponga di informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine oppure il numero 320 875 4741 dell’associazione SST.