Anziana cade nella cisterna mentre controlla l’acqua: muore in casa a Ravanusa

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Una tragedia domestica si è consumata a Ravanusa, dove una donna di 80 anni ha perso la vita all’interno della propria abitazione dopo essere caduta in un serbatoio idrico. La vittima, Maria Giordano, stava probabilmente effettuando un controllo di routine delle riserve d’acqua, un’abitudine diffusa in zone spesso alle prese con carenze idriche.

A far scattare l’allarme è stata la figlia, insospettita dall’impossibilità di mettersi in contatto con la madre. Preoccupata, ha chiesto a una vicina di verificare di persona. È stata proprio quest’ultima a entrare nell’abitazione e a fare la drammatica scoperta: il corpo senza vita dell’anziana si trovava all’interno della cisterna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso è stato attribuito ad annegamento, con conseguente arresto cardiaco.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana si sarebbe avvicinata al serbatoio per verificarne il livello, ma avrebbe perso l’equilibrio cadendo all’interno, senza riuscire a mettersi in salvo. I militari dell’Arma hanno svolto gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che appare come un tragico episodio accidentale avvenuto tra le mura domestiche.