Antonio Mancuso insignito Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Antonio Mancuso, presidente del Mancuso Group, è insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Un titolo assegnato dal Presidente Sergio Mattarella a cittadini che si sono distinti per impegno e dedizione nel proprio ambito professionale e sociale.



La cerimonia si è svolta il 4 novembre in piazza Cavour ad Agrigento, alla presenza delle autorità civili e militari, con la consegna ufficiale da parte del prefetto Salvatore Caccamo.

Un riconoscimento che premia una vita dedicata al lavoro, all’innovazione e alla promozione dell’eccellenza italiana nel mondo.