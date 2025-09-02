Antonino De Lisi nuovo garante regionale dei diritti dei detenuti

Condividi

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato nuovo garante regionale dei diritti dei detenuti Antonino De Lisi, avvocato e attuale presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo. De Lisi, tra l’altro, ha assunto il ruolo di avvocato di parte civile in alcuni dei procedimenti legati alle vittime della strage aerea di Ustica. La nomina segue le dimissioni di Santi Consolo, che si è dimesso per motivi personali. Schifani afferma: “Ringrazio Santi Consolo per l’impegno e la dedizione, per il lavoro svolto e gli rivolgo i migliori auguri per il futuro. Allo stesso tempo auguro buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute”.