Antonello Montante ai Servizi sociali

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Pena patteggiata nel secondo Appello con il concordato: Antonello Montante non rientrerà in carcere. Ha diritto all’affidamento ai Servizi sociali.

Antonello Montante, ex presidente di ConfIndustria Sicilia, presunta punta del compasso del così definito “Sistema Montante”, è stato condannato in primo grado in abbreviato a 14 anni di reclusione. In Appello a 8 anni. Poi il 30 ottobre del 2024 la Cassazione non ha riconosciuto, “perchè il fatto non sussiste”, il reato di associazione a delinquere a carico di Montante e lo ha annullato senza rinvio. Così è stato anche per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. In riferimento al reato di accesso abusivo a sistema informatico è intervenuta la prescrizione per le condotte poste in essere fino al giugno 2014.

Pertanto la Cassazione ha rinviato gli atti ad altra sezione di Corte d’Appello di Caltanissetta per il ricalcolo della pena relativamente agli accessi abusivi a sistema informatico compiuti dopo il giugno 2014, e al reato di corruzione per il quale è stata dichiarata irrevocabile la responsabilità penale. Tuttavia la sentenza di condanna è stata ritenuta tecnicamente esecutiva dalla Procura Generale di Caltanissetta che ha firmato l’ordine di carcerazione. E Montante si è presentato con le valige nel carcere di Bollate a Milano. Poi la Cassazione lo ha scarcerato in attesa dell’esito del secondo processo d’Appello.

E adesso nel secondo Appello Montante ha patteggiato la condanna a 5 anni e 10 mesi di carcere, tramite un concordato. Siccome lui ha già scontato un periodo di detenzione, la condanna a 5 anni e 10 mesi si riduce a meno di 4 anni, ovvero il limite entro cui si ha diritto a misure alternative al carcere come l’affidamento ai Servizi sociali. Dunque l’imprenditore di Serradifalco non rientrerà in carcere. Hanno avuto accesso al concordato anche Diego Di Simone, ex responsabile della Sicurezza di Confindustria, e il poliziotto Marco De Angelis, condannati rispettivamente a 5 anni e a 3 anni e 3 mesi in Appello, ridotti a 2 anni e 10 mesi e a 2 anni e 8 mesi. Caduta anche l’interdizione dai pubblici uffici.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)