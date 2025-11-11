Antidroga: anche quattro agrigentini in pendenza di giudizio

Condividi

La Procura antimafia di Palermo ha depositato 18 istanze di rinvio a giudizio per altrettanti imputati, tra cui quattro agrigentini, nell’ambito di un’inchiesta antidroga.

La Procura antimafia di Palermo ha depositato 18 istanze di rinvio a giudizio per altrettanti imputati nell’ambito di un’inchiesta antidroga cavalcante da Agrigento a Palermo, Lampedusa e altre destinazioni in Sicilia. Prima udienza il prossimo 14 gennaio innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Filippo Serio. Nella lista dei candidati al processo vi sono quattro agrigentini. Gli sono contestate la cessione di 1 chilo di cocaina a dei palermitani, e di oltre 9 chili di hashish. Dunque i 18 in ordine alfabetico sono:

Giancarlo Ayari, 45 anni, di Villabate,

Francesco Cacioppo, 50 anni, di Palermo,

Pietro Capraro, 40 anni, di Agrigento,

Marco Consiglio, 45 anni, di Lampedusa,

Veronica Cusimano, 46 anni, di Palermo,

Ignazio D’Alessandro, 30 anni, di Palermo,

Salvatore D’Alessandro, 48 anni, di Palermo,

Carlo Di Blasi, 44 anni, di Palermo,

Emanuele Greco, 26 anni, di Agrigento,

Giuseppe Greco, 58 anni, di Agrigento,

Antonino Ioppolo, 45 anni, di Palermo,

Marco Marsala, 46 anni, di Palermo,

Salvatore Orlando, 62 anni, di Palermo,

Francesco Paolo Palumbo, 60 anni, di Palermo,

Dante Parisi, 59 anni, di Palermo,

Rosario Sapia, 52 anni, di Catania,

Carmelo Scilio, 51 anni, di Catania,

Guido Vasile, 68 anni, di Agrigento.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)