Annullato il concerto di Nisi a Naro. E non è la prima volta

A Naro è stato annullato il concerto in piazza Garibaldi del rapper, originario di Siracusa, Samuele Nisi, 18 anni. L’evento è stato organizzato, con il patrocinio del Comune, da un’associazione locale, a cui si sono rivolti il sindaco, Milco Dalacchi, e l’amministrazione comunale, comunicando con toni perentori che il rapper non sarebbe stato gradito. La decisione trae causa da alcuni testi dei brani di Nisi, che inneggiano alla malavita contro magistrati, forze dell’ordine e Stato. Alcuni mesi addietro, lo scorso 2 maggio, anche la Giunta comunale di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, ha ufficialmente negato, per le stesse ragioni, l’autorizzazione per lo svolgimento di un concerto di Nisi in piazza Nassiriya.
