Annullata l’ordinanza cautelare a favore dei Traina di Cammarata

Condividi

Visualizzazioni 133

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha accolto le istanze del difensore, l’avvocato Maria Giambra, ed ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, disponendo l’immediata scarcerazione, a favore di Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio, di 71 e 47 anni, di Cammarata, imprenditori nel settore della nettezza urbana, già arrestati ai domiciliari e indagati per frode in pubblica fornitura nella gestione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti a Valguarnera, in provincia di Enna. Più nel dettaglio, per trarre indebitamente maggiore profitto, avrebbero aumentato falsamente, con artifizi come la manomissione degli strumenti di pesatura, la quantità di rifiuti raccolti, anche fino a 500.000 chili in più all’anno, nonostante il contestuale decremento degli abitanti. E poi sarebbero stati riscontrati reati ambientali e di sicurezza sul lavoro legati alla gestione dei rifiuti in alcuni capannoni. Prossimamente saranno depositate le motivazioni del provvedimento del Riesame.