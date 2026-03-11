Annullata la misura cautelare per Filippo Piritore

Condividi

La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Tribunale di Palermo a carico di Filippo Piritore, l’ex prefetto indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio del 1980. A Piritore si contesta la scomparsa del guanto usato da uno dei killer di Mattarella. E’ difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Gabriele Vancheri. La Cassazione ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato. Non sono ancora note le motivazioni della decisione.