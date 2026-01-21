Annullata confisca fucili a Raffaele Lombardo

Condividi

La Corte d’Appello di Catania ha annullato la confisca delle armi, in ampia parte fucili da caccia, appartenute all’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. Il procedimento, avviato nel 2014 per una presunta detenzione illegale di armi, riguardava l’acquisto di alcuni fucili da una casa d’aste austriaca, custoditi a Palazzo d’Orleans, a Palermo. Nel febbraio 2022 Lombardo è stato assolto dal Tribunale di Catania, che però ha disposto la confisca di parte delle armi. Accogliendo l’appello della difesa, la Corte ha adesso disposto la restituzione dei fucili, concludendo anche l’ultimo procedimento penale ancora pendente a carico dell’ex governatore.