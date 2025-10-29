Annegato un turista di 63 anni

Un turista tedesco di 63 anni è annegato in mare a Cefalù, in provincia di Palermo, nei pressi di Mazzaforno. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, senza successo. La centrale operativa 118 Palermo-Trapani per trasportare una barella ha richiesto l’intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico perché l’accesso alla spiaggia è impervio.
