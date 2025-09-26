“Animali” uccidono due cani a colpi di pietra. L’intervento dell’Associazione Italiana Difesa Animali

Condividi

Due cani sono stati trovati morti forse uccisi a colpi di pietra (lapidati) a Sciacca in contrada Muciare tristemente nota per essere stati rinvenuti nel 2018 trenta cani morti avvelenati in occasione del transito del giro d’Italia di quell’anno. I corpi dei 2 cani sono stati portati all’istituto zooprofilattico di Palermo per eseguire gli accertamenti necroscopici. Non è ancora chiaro se si tratti di due cani di proprietà o randagi e se gli stessi siano stati uccisi in zona oppure altrove e poi trasportati in contrada Muciare.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che con una nota denuncia il clima di odio che si sta sviluppando contro gli animali un pò in tutta Italia ed annuncia la presentazione di una denuncia contro ignoti per queste barbare uccisioni.